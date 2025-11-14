Slušaj vest

Suvozač (19) iz "golfa" koji je uleteo među ulične prodavce nešto posle 12 časova, ispričao je za Kurir kako je uopšte došlo do udesa.

Saobraćajna nesreća na Banjici Foto: Marko Karović

- Drugar i ja smo bili u kolima kada se ispred nas našao čovek koji je pokušao da napravi polukružno. Da bismo izbegli udarac u njega, skrenuli smo levo, udarili u ostrvce i tada smo udarili u dve žene - kaže suvozač i dodaje da, prema njegovim saznanjima, nema poginulih.

Saobraćajna nesreća na Banjici Izvor: Kurir

Kako saznajemo, nakon što je udario u žene J. K. (81) i N. P. Z. (55), auto je udario i u ogradu kasarne na Banjici.

Prema njegovim rečima, vozač automobila koji je bio ispred njih i koji je, kako tvrdi, izazvao nesreću, pobegao je sa lica mesta. Njegov prijatelj, koji je upravljao vozilom, prevezen je na VMA.

- Vozač sa kojim sam ja bio u kolima je povređen, ugruvan je i trenutno je na VMA. Biće testiran na alkohol. Ja tvrdim da nije okusio ni trunku, ali oni verovatno moraju sve da provere - navodi mladić.

2 Autom uleteo među ulične prodavce na Banjici.jpeg Izvor: Čitalac Kurira

Na licu mesta i dalje je prisutna policija, a na trotoaru su vidljivi tragovi udesa.

Jedna od očevidaca opisala je za Kurir dramatičan trenutak.

- Auto je išao baš brzo. Jedan od automobila je pokušao da se okrene, a drugi iza njega je, da bi izbegao udarac, skrenuo i uleteo između nas. Ja sam srećom izbegla, ali su dve žene povređene. Ostale su krvave stvari ovde, hitna je brzo stigla i prevezla povređene u Urgentni centar - rekla je za Kurir.

Ne propustiteHronikaNAĐENA TAJNA SVESKA UHAPŠENOG NARKO BOSA NA MAJORCI: Za Stefana Milojevića radila polovina dilera na ostrvu, sastanke držao u auto-mehaničarskoj radnji?!
screenshot-4.jpg
HronikaCARINICI ZAUSTAVILI AUTO, NAŠLI TORBU, A U NJOJ DUKS! U njemu bilo zamotano pravo pravcato blago, kada vidite slike sve će vam biti jasno (FOTO)
EES granica granični prelaz pasoš otisci prtstiju (9).jpeg
HronikaUBICA MAJKE IZ SRBOBRANA OSUĐEN NA DOŽIVOTNU ROBIJU: Tukao Mirjanu do smrti, pa lagao da je umrla! OVO JE 13. TAKVA KAZNA U SRBIJI
Morton Robotka Srbobran ubijena Mira Robotka
HronikaPOGINULA LEGENDA POŽAREVCA: Nenada Ivkovića udario automobil, ceo grad plače za njim (foto)
Nenad Ivkovic Mošulj