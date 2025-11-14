Slušaj vest

Suvozač (19) iz "golfa" koji je uleteo među ulične prodavce nešto posle 12 časova, ispričao je za Kurir kako je uopšte došlo do udesa.

- Drugar i ja smo bili u kolima kada se ispred nas našao čovek koji je pokušao da napravi polukružno. Da bismo izbegli udarac u njega, skrenuli smo levo, udarili u ostrvce i tada smo udarili u dve žene - kaže suvozač i dodaje da, prema njegovim saznanjima, nema poginulih.

Kako saznajemo, nakon što je udario u žene J. K. (81) i N. P. Z. (55), auto je udario i u ogradu kasarne na Banjici.

Prema njegovim rečima, vozač automobila koji je bio ispred njih i koji je, kako tvrdi, izazvao nesreću, pobegao je sa lica mesta. Njegov prijatelj, koji je upravljao vozilom, prevezen je na VMA.

- Vozač sa kojim sam ja bio u kolima je povređen, ugruvan je i trenutno je na VMA. Biće testiran na alkohol. Ja tvrdim da nije okusio ni trunku, ali oni verovatno moraju sve da provere - navodi mladić.

Na licu mesta i dalje je prisutna policija, a na trotoaru su vidljivi tragovi udesa.

