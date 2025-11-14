Slušaj vest

Dečak (11) teško je povređen danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novopazarskom naselju Dojeviće, kada ga je na kolovozu oborila žena koja je upravljala automobilom.

Dečak je sa telesnim povredama opasnim po život hitno zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

On je nakon zbrinjavanja, sa ozbiljnim povredama transportova na dečiju kliniku Tiršova u Beogradu.

Nesreća se dogodila u blizini škole.