Dete je posle zbrinjavanja u bolnici prevezeno u Beograd u teškom stanju
Novi Pazar
DEČAK TEŠKO POVREĐEN U UDESU U NOVOM PAZARU: Oborila ga žena blizu škole, hitno transportovan za Beograd!
Slušaj vest
Dečak (11) teško je povređen danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novopazarskom naselju Dojeviće, kada ga je na kolovozu oborila žena koja je upravljala automobilom.
Dečak je sa telesnim povredama opasnim po život hitno zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.
On je nakon zbrinjavanja, sa ozbiljnim povredama transportova na dečiju kliniku Tiršova u Beogradu.
Nesreća se dogodila u blizini škole.
(Kurir/Informer)
Reaguj
Komentariši