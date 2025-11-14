Slušaj vest

Dečak (11) teško je povređen danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novopazarskom naselju Dojeviće, kada ga je na kolovozu oborila žena koja je upravljala automobilom. 

Dečak je sa telesnim povredama opasnim po život hitno zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, gde mu je ukazana neophodna medicinska pomoć.

On je nakon zbrinjavanja, sa ozbiljnim povredama transportova na dečiju kliniku Tiršova u Beogradu.

Nesreća se dogodila u blizini škole.

 (Kurir/Informer)

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM PAZARU, POVREĐEN BRAČNI PAR: Bili na motoru prilikom sudara s autom, nakon nesreće nepomično ležali na asfaltu
Hitna pomoć kreće na teren
HronikaTRKALI SE, PA SE U PUNOJ BRZINI ZAKUCALI U ZID I BETONSKI STUB Užasna saobraćajka kod Novog Pazara, vozila uništena, četvoro povređenih
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaTERETNJAK SE PREVRNUO, ZAMALO POPREČIO PUT! Težak udes na magistrali Kraljevo-Novi Pazar, saobraćaj otežan (FOTO-)
1736006758_prevrnut-kamion-fotorina1.jpg
HronikaNIJE POVUKAO RUČNU, PA ZAVRŠIO U KORITU REKE JOŠANICE: Neverovatna saobraćajna nezgoda u Novom Pazaru (FOTO)
1731341537UDES-AUTOMOBIL-KORITO-REKE-FOTORINA.jpg