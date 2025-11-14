Hronika
UŽAS U APATINU: Muškarac se polio benzinom i zapalio! Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt
Muškarac P.P. (47) izvršio je samoubistvo sinoć oko 22 sata u Apatinu, na livadici kod vodotornja.
Nesrećni čovek se polio benzinom iz kantice koju je doneo sa sobom i zapalio se.
Ekipa hitne pomoći, koja je ubrzo stigla na lice mesta, mogla je, nažalost, samo da konstatuje njegovu smrt.
Policija je obavila uviđaj, a telo tragično stradalog Apatinca je poslato na obdukciju.
SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu
Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".
Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja.
