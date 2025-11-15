Slušaj vest

Nebojša Stojković Stojke, koji je u žižu javnosti dospeo pošto je javnost saznala da je on suprug i otac deteta pevačice Katarine Živković, pominjao se nedavno na suđenju Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, ali i u Skaj komunikaciji pripadnika kriminalne grupe kojoj se sudi za likvidaciju vođa škaljarskog klana u Grčkoj.

Tokom ispitivanja svedoka saradnika Bojana Hrvatina, koji je prema optužnici nekada bio Belivukov i Miljkovićev saradnik, ali je posle hapšenja odlučio da sarađuje s tužilaštvom i otkrije sve što zna o zločinima zloglasnog klana, on je izjavio da je Stojke bio u kontaktu sa njima, kao i da je posredovao da se pomire sa Slavoljubom Trajkovićem Trajkom.

Miljković i Belivuk Foto: Zorana Jevtić, Dado Djilas, Nenad Kostić

Podsetimo, kriminalna grupa navodno je dobila informaciju da Trajković priprema likvidaciju vođa klana, zbog čega su oni planirali da ubiju njega. Međutim, umesto Trajkovića namamili su, prema optužnici, u kuću u Ritopek Aleksandra Gligorijevića Pukija koji im je bio prijatelj i saradnik ali su posumnjali da sarađuje sa Trajkovićem. Prema dokumentima tužilaštva, posle ubistva, na leđima su mu urezali reči "izdaja" i "Trajko".

- Ja sam sa Trajkom imao neprijateljstvo, pričao je po ulici da će da me isecka i prišao sam grupi i zbog Trajka i zbog Miloša Budimira, s kojim sam bio prijatelj - rekao je tokom svedočenja pred Specijalnim sudom svedok saradnik Bojan Hrvatin.

Na pitanje Marka Miljkovića, ko je trebalo da bude izvršilac ubistva Trajka, Hrvatin je pomenuo i supruga Katarine Živković.

- Sa Stojketom iz rakovičkog klana si pričao o tome, to je njegov čovek, on ti se izvinjavao, kleo se da nema veze s tim - odgovorio je Hrvatin Miljkoviću.

Govoreći o svojim saznanjima o funkcionisanju kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića Hrvatin je, između ostalog, rekao da je Nebojša Stojković Stojke pokušao da pomiri vođe klana sa Slavoljubom Trajkovićem Trajkom.

Međutim, ostalo je nedorečeno da li je Stojković uspeo da ih "pomiri" ili ne.

Marko Petković Foto: Kurir

Inače, muža pevačice u Skaj prepiskama pominju i pripadnici kriminalne grupe koja je optužena za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu nekoliko meseci kasnije. Kao pripadnik ove kriminalne grupe, takođe je optužen i Belivuk.

U porukama koje je krajem novembra 2019. navodno slao Marko Petković, koji se tereti da je bio direktni izvršilac likvidacije u Atini, on piše:

- Brate, heo sam da se posavetujem nešto sa tobom. Ovaj Stojke, izgleda pokušava da me navuče na sve načine, budala. Sad ću brate da ti kopiram poruke sa bratom od mog drugara koji je kod njega u obezbeđenju - piše Petković prema tvrdnjama tužilaštva optuženom Nikoli Spasojeviću.

Potom mu u nastavku poruka objašnjava da muškarac s kojim se dopisuje ne zna ništa, ali da on od njega "izvlači informacije šta se dešava kod Stojketa".

- Brate, ja hoću da ih oderem, pogotovo sad što oni hoće mene, i tu sam uz vas šta god da mi kažete ja ću da uradim, bez vaše podrške teško da mogu nešto - piše mu u nastavku.

Spasojeviću potom prosleđuje poruke koje je dobio od "krtice", koju navodno ima u Stojketovom obezbeđenju. U porukama, Petković ga pita "šta priča Matori", na šta mu sagovornik pod nadimkom Stršljen odgovara da je "upućen u sve i da Trajko stalno priča da treba da se napadnu i oni i Matori".

Nebojša Stojković Stojke Foto: Privatna Arhiva

- Saznao sve ko je prenosio Matorom. I po tome je Matori znao sve unapred šta će da bude. I sad Matori vidi da se i dalje skiva nešto. Njega mnogo buni što tebe nema na zgradi. Kaže da ko tebe okreće protiv njega da ti je taj neprijatelj i da ti je neko pomutio mozak pričama, a da on nikada ne bi prodao - obaveštava osoba pod nadimkom Stršljen, navodno Petkovića, a potom mu kaže "i danas sam pričao sa njim, mnogo te poštuje".

Potom mu otkriva da se među članovima grupe priča da je "Petković tajno Stojketovo oružje i da ga on čuva".

- Hoće da se vidite da se ispričate, da ti pokaže da ti ne misli loše i da te gleda kao člana porodice - obaveštava ga nadalje tvrdeći da on veruje Stojkoviću.

- Namazan je taj mnogo - odgovara mu Petković, odbijajući da dođe da se sastane sa Stojketom.

- Brate, nikad ti ne bi uradio nešto loše. Ja znam da se oni tebe plaše, neće da žive u strahu da ih napadneš, njega ili porodicu - odgovara mu.

U porukama se dalje ne navodi da li se Petković u međuvremenu sastao sa Stojkovićem, pošto je nepunih mesec dana kasnije otputovao u Atinu kako bi učestvovao u likvidaciji "škaljaraca".

1/14 Vidi galeriju Reston u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Čaba Der pomenuo Stojketa u pismu! Plaćeni ubica Čaba Der koji u Mađarskoj služi kaznu doživotnog zatvora u pismu kojim se obratio Višem sudu u Beogradu, pomenuo je spekulacije da je on pucao u Stojkovića 2017. u Barseloni. - Što se tiče Nebojše Stojkovića, mi imamo zajedniče prijatelje, mi smo u korektnim i dobrim odnosima, ja njega izuzetno cenim kao čoveka, njemu i njegovoj porodici želim puno zdravlja. Ja nisam pucao na Nebojšu Stojkovića Stojketa - napisao je Čaba Der u pismu koje je poslao iz zatvora.

Inače, Stojković koji je tokom akcije Sablja hapšen kao vođa takozvanog rakovičkog klana zbog trgovine drogom i iznuda, bio je osuđen na šest godina dok je oslobođen optužbi za dva ubistva. O njemu se ništa nije čulo godinama, sve dok 2017. nije teško ranjen u Barseloni. Napadač mu je pucao u glavu i grudi i odsekao deo prsta, ali je Stojković čudom preživeo atentat.

Iako se godinama spekulisalo o tome ko je pokušao da ubije Stojketa, crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo u aprilu ove godine pokrenulo je istragu protiv kriminalne grupe na čelu sa Radomirom Bobanom Baćovićem, zbog sumnje da je planirala likvidacije Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, Nikole Filipovića, Darka Eleza, a ista grupa, kako je preneo portal Dan, stoji i iza pokušaja ubistva Nebojše Stojkovića Stojketa u Barseloni 2017.

- Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je Miloša Lalevića i Igora Vujoševića i protiv njih, kao i protiv Radomira Bobana Baćovića, Alena Kurine i Damira Frljučkića koji su u bekstvu, ali i Vjekoslava Lambulića koji je u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, podnelo krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i 15 krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je ranije iz Specijalnog državnog tužilaštva.

Nikola Vušović uhapšen u Barseloni Foto: Printscreen/Youtube, Kurir/Privatna Arhiva

U naredbi u sprovođenju istrage, kako navodi ovaj portal, citirane su brojne presretnute Skaj poruke, za koje tužilaštvo tvrdi da su ih razmenjivali osumnjičeni. Komunikacija se, kako je navedeno u naredbi o istrazi, odnosila na šverc droge, pranje novca, planiranje ubistava, praćenje određenih osoba iz suprostavljene kriminalne organizacije, odnosno kavačkog klana.

Među porukama u kojima dogovaraju ubistvo Vušovića i Filipovića u Barsleoni, u kojoj su i uhapšeni, navodno se pominje i Stojković.

- Stojketa smo isto u avgustu radili u Barsi pre tri godine - poruka je koju je 17. avgusta 2020. kako navode poslao osumnjičeni Alen Kurina, na šta mu Baćović odgovara kratko "da, da".