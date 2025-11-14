Na graničnom prelazu Božaj između Crne Gore i Albanije službenici Regionalnog centra granične policije uhapisli su S.O. (66) sa Kosova.
Sproveden kod sudije
UHAPŠEN NA GRANICI SA CRNOM GOROM: Muškarac sa KiM ima raspisanu Inerpolovu poternicu, čim se pojavio na prelazu - odmah mu stavili lisice
- Utvrđeno je da je za ovim licem na snazi međunarodna Interpolova poternica raspisana od strane NCB Interpol-a Skopje zbog njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično delo kriminalno udruživanje zbog poreske prevare, utaje poreza i pranja novca, saopšteno je iz UP.
Uhapšeni je sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost.
