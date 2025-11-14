Slušaj vest

U današnjem udesu na Banjici u Beogradu, koji se dogodio nešto posle 12 časova, povređene su dve žene, J.K. (81) i N.P.Z. (55), od kojih je jedan slučajna prolaznica, koja je čekala zeleno svetlo na semaforu, a druga je prodavačica sa ulične pijace koja se u tom trenutku nalazila na trotoaru.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač jednog automobila pokušao da napravi polukružno okretanje na mestu gde to nije dozvoljeno. Kako bi izbegao direktan sudar sa njim, vozač "golfa", R. R. (21), koji se kretao iza njega, skrenuo je u stranu, udario u ostrvce i potom naleteo na ove dve žene. "Golf" je zaustavio udarivši u orgadu vojne kasarne.

1/13 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća na Banjici Foto: Marko Karović

Vozač automobila koji jse polukružno okretao je otišao sa lica mesta bez zaustavljanja, tako da njegova uloga u ovoj nesreći tek treba da se utvrdi.

Za razliku od njega, vozač i suvozač iz "golfa", obojica mladići, ostali su na mestu nesreće do dolaska Hitne pomoći. Ekipa je po dolasku odmah prevezla vozača "golfa" na VMA zbog povreda na koje se žalio, dok je suvozač ostao na mestu događaja i razgovarao sa policijom.

Suvozač iz "golfa" Foto: Marko Karović

Očevidci navode da je prizor bio dramatičan, a da su obe povređene žene hitno transportovane u Urgentni centar.

- Video sam kako taj auto naglo počinje da se okreće! Bukvalno nasred ulice. "Golf" je pokušao da ga izbegne, zaneo se, udario u ostrvo i samo odleteo na žene koje su stajale. Sve se desilo u sekundi - kaže jedan od očevidaca za Kurir.

Drugi svedok opisao je takođe dramatične trenutke i dodao da jednu od povređenih žena stalno viđa na Banjici, baš na mestu na kom je povređena.

Saobraćajna nesreća na Banjici Izvor: Kurir

- Jedna žena je samo čekala da se upali zeleno svetlo za pešake na semaforu, nije ni naslutila šta će da se desi. Druga je prodavala na pijaci, slagala je robu kada je auto udario. Nju znam, jer i ja donesem nekad neku robu ovde… Udarac se desio odjednom, jeste da ovde vozači jure, ali ,evo ja sam skoro svaki dan tu, nikad se nije desilo nešto ovako. Prava je sreća da niko nije nastradao - priča ovaj čovek i dodaje:

- Posle udarca, čuli su se vrisci, stvari su poletele svuda. Ljudi su pritrčali sa svih strana, pokušavali da pomognu, dok su jadne žene ležale krvave. Čuo sam da je jedna od njih kritično - dodaje naš sagovornik.