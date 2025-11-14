Slušaj vest

Tokom večernjih sati na putu Prijepolje – Pljevlja, u mestu Donje Ravni došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz za sada nepoznatih razloga vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sleteo sa kolovoza u provaliju duboku oko 50 metara.

- Sve se dogodilo na putu ka graničnom prelazu Jabuka. Vozač je probio zaštitnu ogradu i sleteo sa puta. Na terenu su ekipe koje spašavaju putnike iz vozila, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema prvim informacijama sa terena u vozilu je bilo više osoba i one su nakon izvlačenja iz provalije prevezene u prijepoljsku bolnicu. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.