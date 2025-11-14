Slušaj vest

Tokom večernjih sati na putu Prijepolje – Pljevlja, u mestu Donje Ravni došlo je do saobraćajne nezgode kada je iz za sada nepoznatih razloga vozač putničkog automobila izgubio kontrolu i sleteo sa kolovoza u provaliju duboku oko 50 metara.

- Sve se dogodilo na putu ka graničnom prelazu Jabuka. Vozač je probio zaštitnu ogradu i sleteo sa puta. Na terenu su ekipe koje spašavaju putnike iz vozila, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Prema prvim informacijama sa terena u vozilu je bilo više osoba i one su nakon izvlačenja iz provalije prevezene u prijepoljsku bolnicu. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na terenu su ekipe policije i Hitne pomoći. Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteHronika"KAMIKAZA" SA REKORDNIM PROMILIMA SKLONJEN SA PUTA! Policija u Prijepolju zaustavila vozača, dali mu alko-test i momentalno stavili lisice
alkotest-damir-dervisagic.jpg
HronikaŽENA ČEKALA ZELENO NA SEMAFORU, DRUGA PAKOVALA ROBU KAD JE "GOLF" IZLETEO NA TROTOAR I UDARIO IH: Očevici opisali dramatične scene na Banjici posle nesreće
saobraćajna nesreća (3).jpeg
HronikaJEZIVA NESREĆA KOD SOMBORA: Automobil sleteo u kanal, vatrogasci sekli vozilo da izvuku vozača (FOTO)
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
Srbija"BIO SAM SREDNJOŠKOLAC KAD JE ŽIVOT STAO": Potresna ispovest Slaviše (36) dirnula sve! U Sremskoj Mitrovici počela kampanja "Upozori, pa pomozi"
unnamed.jpg