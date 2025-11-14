Slušaj vest

Brajan Volš pojavio se danas na sudu radi saslušanja o sposobnosti za suđenje, pošto je njegovo suđenje za ubistvo odloženo zbog pitanja o tome da li je sposoban da učestvuje u postupku. Sudija je izjavila da je od lekara dobila potvrdu i zakazala ročište za izbor porote za utorak, a očekuje se da će suđenje početi 1. decembra.

Suđenje, kao što je Kurir najavio, odvija se danas nakon što je više puta odloženo zbog pitanja o njegovoj sposobnosti da učestvuje u postupku.

Volš je optužen za ubistvo svoje supruge Ane, poreklom Beograđanke, nakon čega je, prema optužnici, raskomadao njeno telo, a sve uoči dočeka Nove 2023. godine. Anin nestanak je prijavljen 1. januara 2023. godine.

1/9 Vidi galeriju Suđenje Brajan Volš Foto: Printscreen X

Uhapšen je kasnije tog meseca, a prvobitno je optužen za obmanjivanje istražitelja, a potom i za ubistvo.

Nakon što je izboden nožem u zatvoru u septembru, Volšovi advokati su rekli da je njegova sposobnost da razume i učestvuje u sopstvenom sudskom postupku smanjena. On je na proceni u državnoj bolnici Bridžvoter, što je već odložilo početak njegovog suđenja, prvobitno zakazanog za oktobar.

Očekuje se da će današnje ročište utvrditi da li suđenje može da se nastavi. Privremeni datum za početak izbora porote je 18. novembar, ukoliko se utvrdi da je Volš sposoban.

1/6 Vidi galeriju Ana Volš Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Shutterstock / SplashNews.com / Splash / Profimedia, EPA Craig Walker/ Pool

Nestanak Ane Volš

Ana Volš, majka troje dece iz Kohaseta, nestala je oko Nove godine 2023. godine. Tužioci tvrde da ju je njen suprug, Brajan Volš, ubio i raskomadao pre nego što je uklonio njene ostatke. Njeno telo nije pronađeno.

Podsetimo, suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge Ane Volš trebalo je da počne 20. oktobra, ali je odloženo nakon što je on napadnut u zatvoru i zatraženo je da bude procenjeno da li je sposoban da prisustvuje suđenju.

Dana 7. oktobra, sudija Dajana Frenijer je naredila da se Brajan prebaci iz zatvora okruga Norfolk u Državnu bolnicu Bridžvoter na 20-dnevnu procenu sposobnosti kako bi se utvrdila njegova sposobnost da se pojavi pred suđenjem.

1/10 Vidi galeriju Kamere snimile osumnjičenog Brajana Volša Foto: Quincy District Court

Iako je Volš pokazao napredak od napada, njegov advokat Lari Tipton je ranije naveo u sudskim dokumentima da "mentalni i fizički efekti nasilnog napada" i dalje sprečavaju Volša da u potpunosti učestvuje u pripremi odbrane, dodajući da ne funkcioniše na istom nivou kao pre incidenta.