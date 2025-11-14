Slušaj vest

Sportska letelica tipa Pajper pala je pre oko sat vremena u blizini aerodroma Bikovo. Prema nezvaničnim saznanjima, u avionu su bila dva člana posade – jedan je na mestu stradao, dok je drugi zadobio povrede i hitno je prebačen u bolnicu.

Za sada nije poznat uzrok pada letelice, a na licu mesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitna pomoć. Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

Očekuje se više detalja nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

Kurir.rs/Suboticke

