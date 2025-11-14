PRVE SLIKE I SNIMAK SA MESTA PADA AVIONA KOD SUBOTICE: Kopilot (30) poginuo, povređeni pilot (24) prevezen u bolnicu - NOVI DETALJI NESREĆE
U blizini aerodroma Bikovo kod Subotice danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe, od kojih je jedna poginula, a druga povređena.
Na teren su odmah angažovani vatrogasci-spasioci, policija i ekipe Hitne pomoći.
Na licu mesta zatečena su dva putnika - jedan je preminuo, dok su drugu osobu izvukli iz olupine vatrogasci-spasioci i povređenog predali medicinskim ekipama.
Kako saznajemo, manji avion model "Pajper" pao je oko dva kilometara od Bikovačkog aerodroma gde je trebalo da sleti.
Kod kopilota Z. S. (30) odmah posle pokušaja reanimacije konstatovana je smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici.
Prema nalogu tužilašva nadležni iz Civilnog vazduhoplivstva obavljaju uviđaj.
Inače, reč je o sportskoj letelici tipa Pajper, jednoj od najčešćih za privatno i sportsko vazduhoplovstvo. Važi za pouzdan avion. Nažalost, danas je jedan takav pao kod Subotice.