U blizini aerodroma Bikovo kod Subotice danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe, od kojih je jedna poginula, a druga povređena.

Na teren su odmah angažovani vatrogasci-spasioci, policija i ekipe Hitne pomoći.

Na licu mesta zatečena su dva putnika - jedan je preminuo, dok su drugu osobu izvukli iz olupine vatrogasci-spasioci i povređenog predali medicinskim ekipama.

Kako saznajemo, manji avion model "Pajper" pao je oko dva kilometara od Bikovačkog aerodroma gde je trebalo da sleti.

Kod kopilota Z. S. (30) odmah posle pokušaja reanimacije konstatovana je smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici.

Prema nalogu tužilašva nadležni iz Civilnog vazduhoplivstva obavljaju uviđaj.