U blizini aerodroma Bikovo kod Subotice danas popodne srušio se manji putnički avion sa dve osobe, od kojih je jedna poginula, a druga povređena.

Na teren su odmah angažovani vatrogasci-spasioci, policija i ekipe Hitne pomoći.

Prve slike sa mesta nesreće Foto: Kurir

Na licu mesta zatečena su dva putnika - jedan je preminuo, dok su drugu osobu izvukli iz olupine vatrogasci-spasioci i povređenog predali medicinskim ekipama.

Kako saznajemo, manji avion model "Pajper" pao je oko dva kilometara od Bikovačkog aerodroma gde je trebalo da sleti.

Kod kopilota Z. S. (30) odmah posle pokušaja reanimacije konstatovana je smrt, dok je pilot K. F. (24) prevezen u bolnicu u Subotici.

Avion Pajper pao kod Subotice Izvor: Kurir

Prema nalogu tužilašva nadležni iz Civilnog vazduhoplivstva obavljaju uviđaj.

Inače, reč je o sportskoj letelici tipa Pajper, jednoj od najčešćih za privatno i sportsko vazduhoplovstvo. Važi za pouzdan avion. Nažalost, danas je jedan takav pao kod Subotice.

