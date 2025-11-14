Slušaj vest

MMA borac iz Srbije Stefan Milojević, inače sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i brat od strica trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, ponovo se našao na udaru španske policije zbog sumnje da je učestvovao u švercu skoro 700 kilograma kokaina koji je zaplenjen u velikoj akciji na Balearskim ostrvima.

O toj temi za emisiju "Crna hronika" govorio je Marko Nicović:

- Karteli uvek pokušavaju da u svoj sistem uvuku ljude iz džet-seta. Ljudi iz džet-seta imaju novac, a onda imaju i veze u političkom establišmentu, u policiji i slično, onda zapravo imate duplu korist. Iskorišćavaju veze džet-seta prema establišmentu i državi, i koriste ih za širenje tržišta, jer ipak drogu može da priušti gram od 100 evra samo neko ko je finansijski dovoljno stabilan da je konzumira. Zato i mafija i narko-mafija uvek gledaju na taj društveni status ljudi koji su mnogo iznad običnih ljudi koji se zadovoljavaju marihuanom. Zato oni imaju strategiju da što više bogatih ljudi i ljudi iz džet-seta uvuku u svoje polje.

Milojevićeva grupa je sarađivala i sa Balkanskim kartelom i sa Kavačanima, kao i drugim kriminalnim grupama iz Albanije u trgovini kako kokainom, tako i hašišom. Nicović objašnjava koliko su svi oni zapravo povezani:

- Oni sarađuju u mnogim sferama. Ako imate deset poslovnih kontakata, samo jedan od njih bude negativan, ostali su pozitivni. Kriminalci nastoje da međusobno iskoriste prednosti saradnje, a ne sukoba. Sukobi privlače policiju i pažnju medija. Zato uvek nastoje da ih izbegnu, osim ako nije neophodno, da ne pribegavaju nasilju. Tako se na neki način čuvaju i izbegavaju konflikte. Najbolji primer za to je italijanska mafija. Oni imaju pravilo da nikad ne posežu za ubistvom ili teškim nasiljem ako nisi na to prinuđen. Zbog toga su izrasli u jednu od najvećih organizacija u Evropi, jer su se čuvali spektakularnih kriminalnih dela i ubistava koja privlače preveliku pažnju javnosti.

Logo Putina i mačka u čizmama?

Paketi kokaina koje su uvozili iz Južne Amerike bili su obeležavani različitim logoima, od marki automobila, Čegevare, Mačka u čizmama, pa čak i ruskog predsednika Vladimira Putina:

- Južnoamerički karteli su započeli taj sistem brendiranja. Kao što postoji kvalitetnija i lošija tekila, tako su i oni obeležavali drogu. Postoji dogovor među kartelima da niko ne sme da koristi logo drugog klana. Ako proizvodiš pod znakom Putina, niko drugi ga ne stavlja. Ako koristiš Škorpiona ili Pink Pantera, ne smeš koristiti tuđ brend. To je zapravo vrsta zaštite logoa i imena, poput madridske zaštite žigova i marki. To je njihov međusobni dogovor po kojem se poštuju - niko ne ulazi na tuđ teren niti preuzima tuđi logo za prodaju na tržištu.

Policija povezana sa kriminalom

U prilog tome ide i činjenica da je kao pripadnik Milojevićeve kriminalne grupe uhapšen policajac iz odeljenja za drogu, koji se sumnjiči da im je dojavljivao aktivnosti svojih kolega, kao i njihov advokat za kog se sumnja da je takođe bio mozak klana. Nicović objašnjava koliko je teško unutrašnjoj kontroli da radi svoj posao u takvoj sredini:

- Računamo da u svakoj policiji postoji do desetak posto ljudi koji su povezani s kriminalcima. To je teško očistiti, jer kriminalci uvek pokušavaju da vrbuju i angažuju policajce, to im čini veliku uslugu jer ih čuva od hapšenja, daje informacije unapred, šta se sprema, a što je najvažnije, ti policajci iznutra vrbuju nove policajce. Tako da oni imaju rezervuar za svoje potrebe. Isto tako, policajci iz raznih država koji su u sistemu kartela međusobno razmenjuju informacije, pa imaju jednu vrstu globalne policijske mreže koja radi za kriminalce.

Članovi te grupe, kako se navodi, koristili su sofisticirane uređaje za detekciju, praćenje, šifrovanu komunikaciju, dvoglede za noćno gledanje, sve kako bi osigurali da se isporuke droge nesmetano obavljaju:

- Prema našim saznanjima, kriminalni svet je tehnički toliko unapredio svoju opremu da bukvalno ima istu ili čak bolju opremu od policije, posebno u siromašnijim državama. Kriminalci imaju veliki novac i u siromašnijim državama imaju toliku tehničku premoć da policija ne može da se takmiči s njima niti da obavlja određene vrste policijskih operacija.

