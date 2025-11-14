KRISTIJAN OTKRIO KAKO MU JE LEGIJA SPASIO ŽIVOT! Pokazao mu spisak za likvidaciju i rekao: "Dolazi vreme smrt"... Evo ko je sve bio na listi za odstrel
Kristijan Golubović jedan je malobrojnih žestokih momaka iz devedesetih koji je i danas živ, a s vremena na vreme u javnosti iznosi delove burnog života sa "vrelog asfalta". Sada je pomenuo i Milorada Ulemeka Legiju...
Gostujući u podkastu kod repera Đusa otkrio je da mu je spasio život.
"Ne, ja sam se sklonio zato što je Legija striktno došao u stan i rekao je: 'Dolazi vreme smrti, na spisku su sva imena kriminalaca"...
Nakon što mu je Legija, kako Kristijan tvrdi, dao spisak, on se šokirao imenima koje je video.
"Ja kažem zašto, pa za likvidaciju, gledam svoje ime, ime Joce Amsterdama, vidim ime Šljukino, bombaša, malog Marka... Ja kažem, 'šta je ovo'... Ovakav spisak Legija meni pokazuje, i kaže, 'druže, je t' ti znaš da ova država, ovaj grad mora da se očisti od kriminala, ali totalno, likvidacijom. Nema toga da nam ovaj ode u zatvor, pa da nam dođe opet", prisetio se Kristijan.
Kurir.rs/Telegraf