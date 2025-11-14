Slušaj vest

Kristijan Golubović jedan je malobrojnih žestokih momaka iz devedesetih koji je i danas živ, a s vremena na vreme u javnosti iznosi delove burnog života sa "vrelog asfalta". Sada je pomenuo i Milorada Ulemeka Legiju...

Gostujući u podkastu kod repera Đusa otkrio je da mu je spasio život.

Kristijan Golubović Foto: Nikola Anđić

"Ne, ja sam se sklonio zato što je Legija striktno došao u stan i rekao je: 'Dolazi vreme smrti, na spisku su sva imena kriminalaca"...

Nakon što mu je Legija, kako Kristijan tvrdi, dao spisak, on se šokirao imenima koje je video.

Milorad Ulemek Legija Foto: screenshot Facebook/legende devedesetih

"Ja kažem zašto, pa za likvidaciju, gledam svoje ime, ime Joce Amsterdama, vidim ime Šljukino, bombaša, malog Marka... Ja kažem, 'šta je ovo'... Ovakav spisak Legija meni pokazuje, i kaže, 'druže, je t' ti znaš da ova država, ovaj grad mora da se očisti od kriminala, ali totalno, likvidacijom. Nema toga da nam ovaj ode u zatvor, pa da nam dođe opet", prisetio se Kristijan.