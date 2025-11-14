"DANAS NIJE TREBALO DA LETI, POGOTOVO NE PAJPEROM!" Pilot o stravičnom padu aviona kod Subotice: Snimak s lica mesta BUDI JEZU! (VIDEO, FOTO)
Sportska letelica tipa Pajper srušila u blizini aerodroma Bikovo, kod Subotice, a prema zvaničnim informacijama stradao je kopilot Z. S. (30), dok su vatrogasci-spasioci iz olupina izvukli povređenog pilota K. F. (24) koji je prevezen u bolnicu u Subotici.
Prema nezvaničnim informacijama, osim policijskog i uviđaja koji obavlja Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, sutra će uviđaj obaviti Direktorat za vazduhoplovstvo.
Prema prvim informacijama, pilot je uredno prijavio spuštanje aviona na aerodrom, ali se nešto dogodilo zbog čega se letelica srušila.
- Danas nije bilo preporučljivo leteti, naročito avionom kao što je "Pajper" zbog niske oblačnosti i magle - rekao je pilot, inače član Aero kluba u Subotici.
Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.
Očekuje se više detalja nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.
Kurir.rs/Blic