Slušaj vest

Sportska letelica tipa Pajper srušila u blizini aerodroma Bikovo, kod Subotice, a prema zvaničnim informacijama stradao je kopilot Z. S. (30), dok su vatrogasci-spasioci iz olupina izvukli povređenog pilota K. F. (24) koji je prevezen u bolnicu u Subotici.

Prema nezvaničnim informacijama, osim policijskog i uviđaja koji obavlja Osnovno javno tužilaštvo u Subotici, sutra će uviđaj obaviti Direktorat za vazduhoplovstvo.

Prema prvim informacijama, pilot je uredno prijavio spuštanje aviona na aerodrom, ali se nešto dogodilo zbog čega se letelica srušila.

- Danas nije bilo preporučljivo leteti, naročito avionom kao što je "Pajper" zbog niske oblačnosti i magle - rekao je pilot, inače član Aero kluba u Subotici. 

Prve slike sa mesta nesreće Foto: Kurir

Uviđaj je u toku, a nadležne službe obezbeđuju teren i prikupljaju prve informacije o okolnostima nesreće.

Očekuje se više detalja nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

Avion Pajper pao kod Subotice Izvor: Kurir

Prve slike i identitet pilota i kopilota, možete pogledati OVDE

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaPRVE SLIKE I SNIMAK SA MESTA PADA AVIONA KOD SUBOTICE: Kopilot (30) poginuo, povređeni pilot (24) prevezen u bolnicu - NOVI DETALJI NESREĆE
Pad aviona.jpg
HronikaPAO AVION KOD AERODROMA U SUBOTICI! U letelici bilo više ljudi, sumnja se da ima POGINULIH!
WhatsApp Image 2025-11-14 at 18.51.15.jpeg
DruštvoOtišla iz Srbije u Englesku, a kada je trebalo da se porodi sve joj je - preselo! Melinda: Bila sam građanin drugog reda, a ovako su se lekari ponašali!
Melinda Fehervari sa porodicom
HronikaŠESNAESTOGODIŠNJAK PISAO UVREDLJIVE GRAFITE NA PALIĆU Tužilaštvo naložilo krivičnu, zbog nacionalne, rasne, verske mržnje i netrpeljivosti!
IMG_20251002_000733.jpg