U porodičnoj kući u selu Zavidnice kod Babušnice danas oko 16 časova došlo je do ubistva i ranjavanja, prilikom čega je policija zatekla dva tela i dve ranjene osobe.

Kako saznaje Kurir, ubijeni su sin M.L. (44) i njegov otac.

Majka i supruga ubijenih M.L. je bila svedok zločina. 

Trenutno nije poznato da li je ona zadobila povrede, ali je prilikom poziva policije navela da je smrtonosne povrede naneo izvesni S.M.. 

Kako je navela nesrećna žena, "telo njenog supruga se nalazi 200 metara od kuće", ali te tvrdnje nisu potvrđene.

Nedaleko od porodične kuće u kojoj je ubijen M.L., policija je zatekla osumnjičenog S.M. i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.

Istraga je u toku.

Kurir.rs

