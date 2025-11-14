Slušaj vest

Pripadnik MUP-a, koji je bio van dužnosti, poginuo je u saobraćajnoj nesrećikoja se dogodila večeras oko 19 časova i 30 minuta kod aerodroma na Čeneju u Novom Sadu.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa je izašla na lice mesta po prvom prioritetu, mogli su samo da konstatuju smrt.

Još uvek nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni da li ima povređenih.

Kurir.rs

