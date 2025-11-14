Slušaj vest

U masakru do kog je došlo danas oko 16 časova u porodičnoj kući u selu Zavidince, kod Babušnice, ubijeni su otac M. L. (69) i sin M. L. (41), dok su supruga i majka ubijenih S. L. i njen stariji sin M. L. (44) ranjeni, saznaje Kurir!

Naime, kako smo pisali, u porodičnoj kući je došlo do pucnjave, prilikom čega je policija zatekla dva tela i dve ranjene osobe — supruga i majka je zadobila povrede glave, nanete tupim predmetom, dok su ubijeni otac i sin umrli od posledica upotrebe vatrenog oružja. 

Majka i supruga ubijenih je bila svedok događaja, nakon čega je pozvala policiju i navela da je smrtonosne povrede naneo S. M., koji je pronađen nedaleko od porodične kuće u kojoj je došlo do masakra. S. M. je priveden i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije. 

Prema prvim informacijama, do krvoprolića je došlo u dvorištu porodične kuće, a još uvek nema zvanične potvrde da je uhapšeni i počinio ovo delo. 

Istraga je u toku. 

