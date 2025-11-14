Slušaj vest

Muškarac star 34 godine, poginuo je večeras u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Čeneja

Kako je rekao dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu, poziv su primili u 19.29 sati i lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt trideset četvorogodišnjeg muškarca.

Nesreća se dogodila, kada je iz još neutvrđenih razloga, na Međunarodnom putu BB, kod aerodroma, sleteo vozilom sa kolovoza.

Nije bilo kontakta sa drugim vozilom. Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće. Kako mediji pišu stradali je pripadnik policije.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteHronikaPOLICAJAC POGINUO U NOVOM SADU! Stravična nesreća kod aerodroma na Čeneju, ekipa Hitne pomoći mogla samo da konstatuje smrt
hitna pomoć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU SOPOT-MLADENOVAC: Automobil sleteo s puta, vatrogasci pokušavaju da izvuku demolirano vozilo! Hitna pomoć na terenu
hitna pomoć noć
PlanetaPRVE FOTOGRAFIJE I SNIMCI SA MESTA TRAGEDIJE U STOKHOLMU: Autobus uleteo u stanicu, IMA MRTVIH, sve vrvi od policije, vatrogasci na terenu (FOTO/VIDEO)
Nesreca u Stokholmu (2).png
HronikaSLETELI U PROVALIJU DUBOKU 50 METARA! Stravična saobraćajka kod Prijepolja: Automobil uništen, putnici hitno prevezeni u bolnicu
1763136719prijepolje-sleteo-automobil-fotorina.jpeg