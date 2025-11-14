Slušaj vest

U masakru do kog je došlo danas oko 16 časova u porodičnoj kući u selu Zavidince, kod Babušnice, ubijeni su otac M. L. (69) i jedan sin M. L. (41), dok su supruga i majka ubijenih S. L. i njen stariji sin M. L. (44) ranjeni, saznaje Kurir!

Prema prvim informacijama, do krvoprolića je došlo u dvorištu porodične kuće, a još uvek nema potvrde da je uhapšen napadač.

Kako je Kurir pisao, majka i supruga ubijenih je pozvala policiju nakon zločina i prijavila da je smrtonosne povrede naneo S. M., koji je pronađen nedaleko od porodične kuće u kojoj je došlo do masakra. S. M. je priveden i njemu je odmah određeno zadržavanje od strane policije.

Komšije o masakru

- Ta porodica na koju je pucano je jako fina. Otac, majka i dva sina su vredni i čestiti ljudi. Iznad njihove kuće živi jedan čovek sa svojim sestrićem. Kako sam čuo on je pucao na komšije, a zbog čega, ne bih znao - rekao je jedan meštanin i dodao:

- Nismo u selu čuli da je između njih postojao bilo kakav sukob. Nije isključeno i da su imali problema, ali selo je razbacano pa nismo baš bliski da bismo znali šta se ljudima dešava.

Motiv za masakr je za sada nepoznat, ali policija sprovodi istragu, nakon čega će biti poznato više detalja.