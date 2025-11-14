Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje pretnje koje su večeras tokom neprijavljenog javnog okupljanja upućene policijskim službenicima u Valjevu.

- Grupa građana, koja se okupila ispred Valjevske gimnazije, kretala se u gradskim ulicama, privremeno blokirajući saobraćaj, a tokom zaustavljanja ispred Policijske uprave na prozor zgrade ostavljen je papir sa uvredljivom i pretećom porukom "Morti sbirri" (smrt "pandurima") - saopštava MUP.

Ministarstvo unutrašnjih poslova naglašava da je upućivanje pretnji policijskim službenicima apsolutno neprihvatljivo i da to zahteva reakciju nadležnih državnih organa.

MUP će nastaviti da dosledno štiti integritet i bezbednost svakog pripadnika policije.

Kurir.rs

