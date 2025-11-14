Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva Zrenjanina, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u tom gradu, uhapsili su Zrenjaninca J. Đ. (22), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni, pronašla kesu sa oko 77 grama marihuane, 27 paketića sa oko 19 grama marihuane, kao i digitalnu vagu za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Kurir.rs

