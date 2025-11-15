Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se zbog dvostrukog ubistva u selu Zavidince koje se nalazi nedaleko od Babušnice.

"Policijski službenici Policijske uprave u Pirotu su postupili po prijavi da su dana 14.11.2025. godine, oko 16 časova, u selu Zavidince, opština Babušnica, najverovatnije iz vatrenog oružja, smrtno stradali M.L. (1956) i njegov sin M.L. (1984) iz Babušnice, da je drugi sin M.L. (1981) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka S.L. (1956) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom.

Izvršen uviđaj lica mesta od strane javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Pirotu. Jedno lice je dovedeno u službene prostorije Policijske stanice u Babušnici, u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvetljavanja navedenog događaja", navodi se u saopštenju.

