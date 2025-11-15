Kopilot je poginuo dok je pilot zadobio teške povrede u padu sportskog aviona kod Subotice, juče posle podne.
POZNATO STANJE PILOTA KOJI JE POVREĐEN KOD SUBOTICE: Sportski avion "pajper" srušio se prilikom sletanja, nastavlja se uviđaj
Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom kod Subotice, juče oko 17 časova srušio se sportski avion "pajper" sa dva člana posade, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Subotici.
Prilikom pada letelice poginuo je kopilot Z.S. iz Bajše, dok je pilot F.K. zadobio teške telesne povrede, navode u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
Avion Pajper pao kod Subotice Foto: Kurir
Povređeni pilot primljen je juče u subotičku bolnicu sa višestrukim prelomima, ali je ovog jutra u stabilnom stanju.
Uviđaj je obavljen na mestu pada letelice, u ataru oko dva kilometra od aerodroma "Bikovo".
U Osnovnom tužilaštvu u Subotici kažu da će se uviđaj nastaviti danas sa predstavnicima Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.
Za sada nije poznat uzrok pada sportskog aviona kod Subotice.
(Kurir.rs/RTS)
