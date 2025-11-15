Slušaj vest

Jovan Vasiljević (34), policajac van dužnosti, poginuo je u udesu koji se sinoć dogodio kod Čeneja.

Da podsetimo, nesreća se dogodila sinoć polse 19 časova kada je on iz nepoznatih razloga sleteo sa puta.

- Počivaj u miru, dobri moj - pišu na društvenim mrežama prijatelji stradalog mladog policajca.

Jedna prijateljica oprostila se dirljivim rečima:

- Teško je reći zbogom, ali svaki trenutak koji smo podelili nosimo sa sobom dok živimo. Hvala ti na prijateljstvu, osmehu, podršci i svim uspomenama lepim i manje lepim koje ostaju. Počivaj u miru dobri naš Jole, prijatelju velikog srca. Tvoja dobrota ostaje sa nama - napisala je drugarica.

stradali policajac Jovan Vasiljević Foto: Facebook

Dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu u Novom Sadu, naveo je da su poziv primili u 19.29 sati .

- Lekarska ekipa je intervenisala po prvom prioritetu, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt trideset četvorogodišnjeg muškarca - naveo je dr Krulj.

Nesreća se dogodila, kada je iz još neutvrđenih razloga, na Međunarodnom putu BB, kod aerodroma, sleteo vozilom sa kolovoza.

Nije bilo kontakta sa drugim vozilom. Policija obavlja uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.