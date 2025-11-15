Slušaj vest

Kopilot letelice "Pajper" (Piper) Z.S. (30) poginuo je sinoć u padu ovog sportskog aviona, dok je pilot K.F. (24) zadobio teške telesne povrede. Nesreća se dogodila u atarima Subotice, na oko 2 kilometara od aerodroma. Dan kasnije, na licu mesta je i dalje policija koja nastavlja uviđaj.

Kako se saznaje, od članova aero kluba "Ivan Sarić" avion je pao oko 15 časova

Prema njihovim informacijama, let je bio prijavljen Batajnici. U pitanju je bio rođendanski let do Bajše i nazad, pošto je putnik (kopilot) slavio juče rođendan. Međutim, ni pola sata nakon što su trebali da slete avionom, pilot se nije javio Batajnici i oni su obavestili Subotičane da nešto nije u redu.

- Išao sam da tražim avion, ali se ništa nije videlo od magle. Pilot je i pored povreda i iako je bio zaglavljen uspeo ipak da pošalje lokaciju. Tako smo ih pronašli - kaže jedan od članova aero kluba.

Prema njegovim rečima, na aerodromu Bikovo nikog nije bilo i niko nije ni znao da će biti letenja.

- Nije morao da se javi nama jer je imao dozvolu iz Batajnice. Juče definitivno nije bio dan za letenje. Kada sam otišao do aerodroma, tamo je samo sedela jedna žena sa dvoje male dece. Čekala je putnika kome je bio rođendan. Bila je zabrinuta i rekla mi je da su poleteli posle 13,30 sati i da su do 15 sata trebali da se vrate. Nisam znao šta da joj kažem. Jako tužno - kaže član ovog aero kluba.

Policija o avionskoj nesreći u Subotici

Podsetimo, policijska uprava Subotica je potvrdila da je juče popodne došlo do pada aviona kod aerodroma, a Osnovnom javno tužilaštvo, koje radi uviđaj, potvrđuje da je jedna osoba poginula, dok je druga zadobila povrede i da se nalazi u subotičkoj bolnici.

Kako saznajemo, povređenu osobu u avionskoj nesreći , muškarca je u Opštu bolnicu Subotica prevezla Služba Hitne pomoći.

Avion tipa "Pajper" (Piper) i, nije prvi put pao – ista letelica, registrovana kao YU-DPV, imala je nesreću i pre tri godine, pod gotovo istim okolnostima.