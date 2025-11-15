KOMŠIJE OTKRILE MOTIV JEZIVOG MASAKRA U SELU KOD BABUŠNICE! Bio je problematičan, posle ovoga je potegao pištolj! (foto i video)
Jezivi masakr koji se dogodio u selu Zavidnici kod Babušnice kada je S. M. ubio Miroljuba L. i njegovog sina Miroslava, a drugog sina M.L. i suprugu S.L. ranio, potresao je meštane, a kako su za Kurir ispričali, motiv dvostrukog ubistva je sukob oko imovine i stoke!
- Navodno, S.M., koji je inače poznat kao problematičan, posvađao se sa komšijama oko stoke i imovine, potegao pištolj i pucao u njih - priča izvor i dodaje da je S.L. svedok zločina jer je praktično gledala kako puca u njenog sina i muža.
Kako dodaje naš sagovornik, ona je i prijavila zločin policiji.
Selo u strahu
Meštani Zavidinaca za Kurir kažu da je S.M. i ranije pravio probleme po selu kada popije. Opisuju ga kao čoveka teške naravi.
- On je u kući živeo sa sestrićem, ali taj momak nije bio tu kada se zločin dogodio, navodno je oterao kola na popravku - navode.
O porodici u kojoj su otac i sin stradali imaju samo reči hvale.
- Predivni ljudi, vredni, radni. Sretali smo se po seoskim slavama, sa njima se uvek moglo fino popričati. Nikome nažao nisu učinili - pričaju naši sagovorici.
Da podsetimo, policija je uhapsila osumnjičenog S.M. koji je zločin priznao i pokazao im gde je bacio pištolj iz kog je pucao.
Dan nakon masakra u selu je potpuno mirno, ljudi pričaju između sebe o onome šta ih je zadesilo, međutim, kako kaže meštanka Milena, sve im je potpuno nezamislivo.
- Ovo je strašno i nezamislivo. Ja sam čula da se dogodilo ubistvo, ali za sada ne znam ništa o tome - kaže Milena za Kurir.
Prema njenim rečima, žrtve je poznavala samo iz viđenja, kao i osumnjičenog za ubistvo.
- Znali smo se iz viđenja, oni su jedna normalna porodica, ali ne znam čime su se tačno bavili. Ubica je često dolazio u selo, družio se ovde sa ljudima, ali nikada ranije nisam primetila da je problematičan.