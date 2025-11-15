Slušaj vest

Jedna osoba nastradala je u stravičnom požaru koji je noćas izbio na Lazarevačkom drumu na Čukarici, a kako Kurir saznaje, telo je bilo toliko oštećeno da u prvi mah vatrogasci nisu uopšte bili sigurni da li se radi o čoveku.

Vatrogasna brigada Beograda primila je dojavu oko 02.45 časova, a na teren su upućena tri vatrogasna vozila sa ukupno osam vatrogasaca-spasilaca.

Foto: Kurir

- Požar je brzo lokalizovan, prilikom pretrage terena i dogašivanja požara vatrogasci su pronašli trup za koji u prvom trenutku nije moglo da utvrdi da li se radi o ljudskom telu. Obaveštena je Hitna pomoć, lekarska ekipa je na licu mesta pretpostavila da se radi o ljudskom telu - kaže izvor Kurira i dodaje da je prizor bio jeziv.

Inače, ekipe su na lice mesta stigle za osam minuta, gde su zatekle požar koji je zahvatio tri barake, kao i veće količine smeća oko njih, na ukupnoj površini od oko 200 kvadratnih metara.

Brzom intervencijom vatra je lokalizovana i sprečeno je njeno dalje širenje. Prvi snimak nakon požara možete pogledati u našem odvojenom tekstu OVDE.

Foto: Kurir

Policija je obavila uviđaj, a telo je poslato na obdukciju radi identifikacije i utvrđivanja uzroka smrti.