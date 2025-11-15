Slušaj vest

Kopilot Zoltan Sabo (30) iz okoline Bačke Topole poginuo je juče u avionskoj nesreći kod Subotice, tokom rođendanskog leta do Bajše. Zajedno sa njim, u avionu i trenutku nesreće, bio je pilot K.F. (24) koji je zadobio teške telesne povrede. On je nakon nesreće primljen u subotičku bolnicu sa višestrukim prelomima, ali je ovog jutra u stabilnom stanju.

Za vreme trajanja leta, Zoltana je sa decom čekala njegova supruga, koja je među prvima odmah i saznala da je došlo do tragedije.

Zoltan Sabo Foto: Društvene Mreže

Ona se danas oglasila na svojim društvenim mrežama, kada je objavila potresnu objavu u kojoj se oprostila od svog voljenog supruga.

- Neka te anđeli čuvaju, tata- pored čega je stavila tužne emotikone, a ispod njene objave, ređali su se komentari izjava saučešća.

- Neka Bog da snage vašoj porodici... Ovo je neshvatljivo što se desilo, neka ga anđeli čuvaju - samo su neki od komentara bližnjih.

Podsetimo, nesreća se dogodila u atarima Subotice, na oko 2 kilometara od aerodroma. Let je bio prijavljen Batajnici, a kako smo ranije pisali, ni pola sata nakon što su trebali da slete avionom, pilot se nije javio Batajnici i oni su obavestili Subotičane da nešto nije u redu.

- Išao sam da tražim avion, ali se ništa nije videlo od magle. Pilot je i pored povreda i iako je bio zaglavljen uspeo ipak da pošalje lokaciju. Tako smo ih pronašli. Kada sam otišao do aerodroma, tamo je samo sedela jedna žena sa dvoje male dece. Čekala je putnika kome je bio rođendan. Bila je zabrinuta i rekla mi je da su poleteli posle 13,30 sati i da su do 15 sata trebali da se vrate. Nisam znao šta da joj kažem. Jako tužno - kaže jedan od članova aero kluba.