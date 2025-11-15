Slušaj vest

Motociklistkinja Ivana Andrejić, koja je 6. novembra teško povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na Zrenjaninskom putu kod Opova, preminula je u Urgentnom centru nakon nekoliko dana teške borbe za život.

Juče je, u tišini i bolu, sahranjena u krugu najbližih.

Potreseni prijatelji ne mogu da se pomire s njenim odlaskom, tim pre što je Ivana pre više od decenije preživela gotovo istu tragediju koja joj je sada odnela život.

Naime, Ivana je pre više od deset godina izgubila supruga, na identičan način.

- On je stradao na motoru, u saobraćajnoj nesreći, da bi sada i ona doživela istu sudbinu - kažu prijatelji.

Ivana Andrejić Foto: Drustvene Mreže

Podsetimo, nesreća se dogodila kada je Ivana, upravljajući svojim motociklom, ušla u krivinu i direktno se sudarila s automobilom koji joj je dolazio u susret. U trenutku nesreće bila je sama na motoru, dok je njen partner vozio iza nje na drugom dvotočkašu.

- On je bio prvi koji joj je pritrčao. Zaustavio je motor, pozvao policiju i Hitnu pomoć, i očajnički pokušavao da je reanimira do dolaska ekipe. Ivana je na licu mesta davala znake života, ali je, uprkos naporima lekara, izgubila najtežu životnu borbu - navodi sagovornik Kurira.