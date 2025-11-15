Bio je čovek koji je imao veliko srce

Novosadski policajac Jovan Vasiljević (34), čovek je kog je cela Srbija zavolela zbog njegovih humanih gestova. Nažalost, on je sinoć izgubio život u saobraćajnoj nesreći kod Čeneja, nešto pre 19.30 časova. Bio je van dužnosti, a udarac je bio koban i Jovan nije preživeo.

Vest o njegovoj smrti šokirala je porodicu, prijatelje i sugrađane. Na društvenim mrežama se nižu poruke neverice i tuge, a svi ga opisuju istim rečima - da je čovek koji je imao veliko srce i da se takav čovek retko rađa.

Naime, te reči ne stoje slučajno uz Jovanovo ime, s obzirom na to da je pre tri godine dirnuo Srbiju kada je, dok je bio na duužnosti, pomogao devojci u invalidskim kolicima, Marini Minić, da pređe ulicu u Novom Sadu. Inače, reč je o devojci iz Beograda, koja je pre nekoliko godine preživela pokušaj ubistva u cvećari u Zemunu gde je radila i od tog dana ostala prikovana za kolica.

Marina Minić Foto: Privatna Arhiva

Fotografija koja je zabeležila trenutak kada je policajac priskočio u pomoć munjevito je obišla mreže.

A onda je Jovan uradio nešto što je retko ko očekivao. Kada je saznao da Marini treba novac za lečenje na Tajlandu, sam je pokrenuo humanitarnu akciju.

- To su stvari koje se podrazumevaju za mene. Nije bilo dileme - rekao je tada Jovan za medije.

Organizovao je humanitarno veče u hotelu "Vila Moskva", a sav prihod bio je namenjen Marininoj terapiji. Govorio je da pomaganje drugima nije pitanje službe, već vaspitanja i ljudskosti.

- To bi uradio svako ko je lepo vaspitan. Uvek treba pomoći nemoćnima - ponavljao je.

Danas, kada ga više nema, njegove reči odzvanjaju još jače. Jovan je otišao prerano, ali iza sebe je ostavio dela koja govore mnogo više od reči.