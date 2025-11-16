Slušaj vest

Kad dođe novembar poželim da legnemo u zemlju i muž i ja da se zatrpamo. Naš sin bi 16. novembra napunio 19 godina, i svi prethodni njegovi rođendani bili su teški, a ovaj je naročito, jer sada znam da nema pravde za smrt mog Đorđa.

Sveštenik ga oborio

Ovim potresnim rečima ispovest za Kurir počinje Biljana Radosavljević, majka Đorđa Radosavljevića (15), dečaka koji je januara 2022. godine nastradao u Donjoj Ljuboviđi kod Ljubovije, kada ga je dok je prelazio ulicu, nakon što je izašao iz autobusa, automobilom udario sveštenik Jovan Sekulić. Sekulić je posle višegodišnjeg suđenja pravnosnažno oslobođen.

1/2 Vidi galeriju stradao kada se vraćao iz škole Foto: Privatna Arhiva, Facebook



- Apelacioni sud je rekao svoje, nemamo kome da se žalimo više.... To je to, za smrt našeg deteta niko nije kriv?! Da možemo ovu kuću da damo nas dvoje, muž i ja, dali bismo, ali da bar trunku pravde dobijemo za smrt svog jedinca - drhtavim glasom kaže majka Biljana.

Kako navodi, na ponovljenom suđenju u Osnovnom sudu u Loznici, veštaci su utvrdili da Sekulić nije išao brže od 61,3 kilometra na sat na mestu na kome je ograničenje 80 na sat, te da ga je upravo ovo mišljenje oslobodilo.

Đorđe sa majkom Biljanom Foto: Privatna Arhiva

- Ispade da sveštenik nije kriv, nije odgovoran, a moje dete je mrtvo kao da je samo skočilo na taj automobil. Osramoćeni smo, kao da nam nije dosta gubitka koji je nenadoknadiv - kaže neutešna majka za Kurir.

Biljana navodi i da o svom bolu više ne može ni da govori, kao i da joj je zdravlje narušeno. Kako kaže, ista situacija je i sa njenim suprugom Miroslavom.

- Miroslav je oboleo, bio je u valjevskoj bolnici, ja sam preživela dva infarkta. Težak mi je svaki dan, ali ovo pred rođendan, to ne mogu rečima da opišem! Deca koja su išla s našim sinom u školu, sad su već i punoletna. I on bi bio, da se nije desilo to što se desilo - priča nam majka koja već tri godine pati za sinom.

Nepravda

Otac nastradalog Đorđa potvrđuje reči svoje supruge i priseća se kobnog dana, kada im se srušio čitav svet.



- Sin mi se javio telefonom kada je bio na stanici i rekao je da čeka autobus, da dolazi kući. Čekao sam ga... Kada su mi javili da je udaren, trčao sam do doma zdravlja i video mesto nesreće, saobraćaj se nesmetano odvijao, nije bio zaustavljen. Sumnjam da tada nisu lepo izmerili, da nisu lepo uradili uviđaj, i da je sve to doprinelo ovakvoj nepravdi, da vozač automobila bude oslobođen - priča Miroslav Radosavljević.

U mantiji na suđenja Radosavljevići navode da je oslobođeni Jovan Sekulić na suđenja dolazio u mantiji.

- Za sve ove godine nisu nam se izvinili niti izjavili saučešće. Ironično, njegov otac Dragan je bio naš paroh i dobro se znamo - dodaju.