Slušaj vest

Zajedničkom akcijom carine i policije na graničnom prelazu Šid 14. novembra 2025. godine sprečen je pokušaj krijumčarenja gotovo 500.000 tableta psihoaktivnog leka ''Bensedin''.

2 (13).jpg
Foto: Carina

Tokom detaljne kontrole kabine kamiona koji je prevozio preko 11 tona papirnih kesa ka Francuskoj, na ležajevima predviđenim za odmor vozača, otkriveno je pet velikih kartonskih kutija ispunjenih sa ukupno 474.225 tableta pomenutih sedativa.

Vozač i otkriveni tovar sedativa predati su policiji u dalju nadležnost.

Ne propustiteHronikaREKLI DA NEMAJU NIŠTA DA PRIJAVE, PA IH PROVALILI! Drama na aerodromu "Nikola Tesla", granična policija ih hitno privela (foto)
1 (17).jpg
HronikaNEVEROVATNA ZAPLENA NA HORGOŠU! Srpski carinici zaustavili kombi koji je išao ka Švedskoj, ostali u šoku kad su otvorili tovarni prostor (FOTO)
Uprava carina zaplena bensedin.jpeg
HronikaCARINICI NA GRADINI PRETRESLI KOFER JEDNOG SUMNJIVOG PUTNIKA: Zbog onog što su našli, reagovala odmah policija (FOTO)
1.jpg
HronikaPOLICIJA NA GRANICI ODVOJILA SUMNJIVI AUTOMOBIL SA STRANE Vozač nije ništa prijavio, graničari pomerili sedište pa se PRENERAZILI! Usledila drama (FOTO)
Screenshot 2025-09-29 154254.png