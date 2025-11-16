Slušaj vest

Zlatibor Stojković, svima poznat kao Bibe, jedan od najomiljenijih meštana Smoljinca kod Požarevca, kako Kurir saznaje, poginuo je u četvrtak uveče u teškoj saobraćajnoj nesreći na brzoj saobraćajnici u Stigu.

- Nesreća se dogodila baš ispred njegove čuvene kafane, tik uz staru železničku stanicu i prugu Požarevac-Zaječar, mesta koje je godinama bilo simbol domaće kuhinje i druženja - kaže izvor Kurira.

Prema rečima meštana, vest o pogibiji munjevito se proširila selom, ostavljajući sve u neverici.

Zlatibor Stojković Bibe

- Ne možemo da verujemo. Otišla je jedna legenda našeg kraja - pričaju potreseni stanovnici.

Kako dodaju, Bibe je iza sebe ostavio neizbrisiv trag, ne samo kao ugostitelj, već pre svega kao čovek. Tokom vanrednog stanja usled pandemije koronavirusa, pokazao je kakvo srce ima. 

- Deo svoje kafane pretvorio je u improvizovanu narodnu kuhinju.Svakog dana, bez ikakve pompe, kuvao je obroke za socijalno najugroženije porodice iz okolnih sela - kažu poznanici: 

- Inače, kafana mu je u avgustu 2021. godine izgorela, ali ju je on obnovio i nastavio da radi.  

Njegova dobrota, skromnost i spremnost da pomogne kad je najpotrebnije ostali su urezani u pamćenju svih koji su ga poznavali. 

Opelo i sahrana biće održani sutra, 16. novembra u 14 časova na lokalnom groblju u Smoljincu.

- Obaveštavamo rodbinu i prijatelje, da je naš voljeni Zlatibor Bibe Stojković tragično preminuo. Sahrana će biti u nedelju 16.11.2025. godine u 14 časova na groblju u Smoljincu. Naš porodični dom je otvoren za sve one koji žele da izjave saučešće - piše u objavi, ispod čega stoji potpis ožalošćene porodice.

