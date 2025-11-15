Slušaj vest

Vasilije Kaluđerović (27), sin odbeglog kavčanina Nenada Kaluđerovića sa Cetinja, kako je saopštila crnogorska policija, uhapšen je zbog nasilničkog ponašanja

- Sumnja se da je V.K. 13. novembra, ispred jedne benzinske stanice u Cetinju, remetio javni red i mir i fizički napao muškarca starog 21 godinu, na način što mu je prišao i zadao mu više udaraca pesnicom u predelu glave i tela, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede - piše u saopštenju policije.

Kako se saznaje, reč je upravo o Vasiliju Kaluđeroviću, za kog iz Uprave policije kažu da je operativno interesantna osoba.

On će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, na dalju nadležnost.

Vasilije Kaluđerović je sin odbeglog Nenada Nena Kaluđerovića za kojim crnogorski istražitelji tragaju zbog sumnje da je deo višečlane kriminalne organizacije odgovorne za najmanje tri ubistva. Između ostalog, stariji Kaluđerović se dovodio u vezu i sa ubistvom Željka Jovanovića, ali je tada tih optužbi oslobođen, a dovodi se u vezu i sa ubistvom Dalibora Đurića 2016. godine.

Nenad Kaluđerović, inače blizak odbeglom šefu klana Radoju Zviceru, postao je javnosti poznat nakon masakra na Cetinju 2022. godine kada se sumnjalo da je pucao u napadača Vuka Borilovića. Crnogorskoj policiji je postao nedostupan od 2023. godine.  

- Kaluđerović je, kako se sumnja, imao Skaj aplikaciju preko koje se dopisivao sa Zvicerom, a tema razgovora bili su Mile Radulović Kapetan i Jovan Vukotić - podseća izvor. 

