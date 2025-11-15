Slušaj vest

Večeras je oko 17 časova izbio požar u kući u ulice Andre Nikolića, na Dedinju u Beogradu, koji je lokalizovan oko 17.33 časova.

- Dolaskom na lice mesta nakon 5 minuta, ustanovljeno je da gori 35 m2 prizemlja kuće čija je ukupna površina oko 175 m2 i smeće u dvorištu površine 20 m2 - navodi se u saopštenju.

Preventivno su evakuisane dve osobe, od kojih je jedna zbog udisanja produkata sagorevanja zatražila medicinsku pomoć.

Na licu mesta je angažovano 14 vatrogasaca sa 4 vozila.

Kako se može videti s lica mesta, buktinja je u potpunosi uništila dvorište kuće.

Svedoci o buktinji

Kako su objasnili svedoci, vatra je zahvatila dvorište stambenog objekta i okolne automobile koju su tu bili parkirani, a koje je inače poznato naselje u Beogradu po luksuznim vilama.

Takođe, vatra "guta" i okolno drveće.

- Jedva sam spasio svoj automobil - kažu svedoci za "Blic".

Još uvek nema informacija kako je došlo do požara, ni informacija o stanju učesnika, a uviđajem će biti poznato više detalja.