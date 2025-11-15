Slušaj vest

U Visokom javnom tužilaštvu u Pirotu završeno je saslušanje osumnjičenog Srđana M. koji je priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević a ranio trećeg.

Osumnjičeni je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je najpre započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu.

Podsetimo, Miroljub (69) i njegov sin Miroslav (41) iz sela Zavidince kod Babušnice ubijeni su u krvavom piru komšije Srđana M. (49), da je drugi sin Milovan (44) zadobio ustrelnu ranu, a da je njegova majka Stana (69) zadobila povredu glave, nanetu najverovatnije tupim predmetom.

Ovo je kuća u kojoj se desio masakr kod Babušnice Foto: Marko Smiljković

Na licu mesta ostala sekira ubijenog

Jezivi zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava, gde se dan nakon zločina i dalje nalaze tragovi užasa.

Na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih.

8fa11cc3-fdd5-422d-8e64-fc86283a4172.jpg