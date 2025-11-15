Slušaj vest

Selo Zavidince ne pamti tako krvave scene kao što su se dogodile juče popodne nakon 16 sati kada je jedna muška osoba, verovatno iz revolvera, pucala i ubila oca i sina Miroljuba L. (69) i Miroslava L. (41), i teško ranila drugog sina pokojnog domaćina Milovana L. (44), koji je zadobio prostrelnu ranu, i suprugu ubijenog Miroljuba, Stanu L. (69), koja je zadobila udarac u glavu tupim predmetom.

Prema nezvaničnim informacijama, horor scene su se u ovom selu pored Babušnice dogodile u dvorištu.

Kako saznajemo na licu mesta, majka Stana L. je u toku ove porodične tragedije došla nekako do telefona i prijavila da je to učinio muškarac Srđan M., a policija je saopštila da je jedno lice privedeno zbog zločina.

Saslušan osumnjičeni

U Višem javnom tužilaštvu u Pirotu završeno je saslušanje osumnjičenog Srđana M. koji je priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević a ranio trećeg.

Osumnjičeni je naveo da je bio pod dejstvom alkohola i da je najpre započeo raspravu sa sada pokojnim Miroslavom zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu.

Na licu mesta ostala sekira ubijenog

Jezivi zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava, gde se dan nakon zločina i dalje nalaze tragovi užasa.

Na licu mesta je ostala sekira ubijenog čoveka i alat za rezanje šiblja koji je nosio sa sobom. Prema nezvaničnim informacijama telo Miroljuba je nađeno na tom mestu, a nedaleko odatle i telo sina koji je ubijen. Na mestu zločina su ostale i vile koje su koristili za izvlačenje šiblja.

Osumnjičenom se na teret stavlja da je izvršio dvostruko ubistvo, ranjavanje jedne osobe, kao i nanošenje povreda ženi, majci, odnosno supruzi ubijenih.