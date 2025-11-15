Slušaj vest

Jovan Vasiljević (34), pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, poginuo je sinoć u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu dok je bio van dužnosti.

Od njega se opraštaju prijatelji, rođaci, ali i bivša supruga, koja je na društvenim mrežama podelila svoje misli i sećanja.

"Danas se opraštam od čoveka koji je jednom bio važan deo mog života. Bez obzira na sve naše razlike i puteve koji su nas odveli dalje jedno od drugog, uvek ću čuvati zahvalnost za ono dobro što smo imali i za najlepši dar koji smo dobili - naše dete. To što si otišao zauvek, pogodilo me je dublje nego što umem da kažem.

Neka ti duša pronađe mir tamo gde ga ovde nisi imao dovoljno. Hvala ti za trenutke koji su bili lepi, za lekcije koje su me ojačale i za to što ćemo zauvek biti povezani kroz naše dete.

Neka te anđeli čuvaju, a uspomene ostanu svetle.

Počivaj u miru moj Jovane"...

Jovan Vasiljević će biti sahranjen u ponedeljak 17. novembra u 13 časova na groblju u Sirigu.