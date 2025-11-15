Slušaj vest

Jezivo dvostruko ubistvo dogodilo se juče u selu Zavidince kod Babušnice, kada je S. M. (49) ubio komšije Miroljuba L. (69) i njegovog sina Miroslava (41), dok su drugi sin M. L. (44) i supruga S. L. (69) ranjeni. Kako se saznaje sa lica mesta, povređeni se nalaze u bolnici u Pirotu i u stabilnom su stanju.

Ispred kuće gde se dogodio masakr nalazio se uplakani brat od ujaka ubijenog Miroljuba, koji je ispričao u kakvom su stanju S. L, kao i njen sin M. L.

- Sad smo se vratili iz bolnice. Doktori kažu da će biti dobro, M. L. je operisan, a S. L. je ušivena oko glave. Biće dobro, preživeli su hvala Bogu. Ne možemo da verujemo šta se desilo, vredni i pošteni ljudi - kroz suze priča brat ubijenog ispred kuće sa suprugom.

Nesrećni čovek samo odmahuje glavom nad sudbinom svog brata i njegove porodice pokušavajući da prihvati činjenicu šta se dogodilo.

Muk i tišina u selu

Prve slike sa mesta zločina jasno oslikavaju razmere tragedije koja je zavila ovo malo selo u crno. Dvorište gde se dogodilo jezivo ubistvo sablasno je prazno, dok uplakane komšije stoje na kapiji i u neverici odmahuju glavom.

Kako se saznaje, u ovom malom mestu prema rečima meštana vlada prijatna atmosfera i svi jedni drugima međusobno pomažu, a posebno su to radili Miroslav i njegovi sinovi koji su prema rečima seljaka bili pošteni i vredni radnici svima uvek od pomoći, te su vesti o sukobu prvih komšija koji se završio kobno izazvale nevericu.

Mnogi su jutro dočekali u suzama, posebno oni najbliži. Već od ranih jutarnjih časova ispred kuća, prodavnica, kafana prepričava se ova velika tragedija koja je izbrisala dva života, a koje će ovo selo zauvek obeležiti.

Podsetimo, jezivo dvostruko ubistvo dogodilo se juče oko 16 časova, kada je Srđan M. hicima iz vatrenog oružja usmrtio Miroljuba L. i njegovog sina Miroslava L, ranio drugog sina M. L, dok je supruzi S. L. naneo povrede tupim predmetom po glavi.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, motiv dvostrukog ubistva bio je višegodišnji sukob oko imovine i stoke, koji je sinoć kulminirao krvavim obračunom.

- Navodno, Srđan M, koji je i ranije pravio probleme, žestoko se posvađao sa komšijama i tada potegao pištolj. Pucao je u Miroljuba i njegove sinove, a sve to je gledala nesrećna S. L, koja je i sama ranjena - naveo je izvor.

On je dodao i da je upravo S. L. uspela da pozove policiju, uprkos ranama i šoku. Policija je tokom noći uhapsila osumnjičenog, a prema nezvaničnim informacijama on je odmah priznao zločin i čak pokazao gde je bacio pištolj iz kog je pucao.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pirotu uhapsili su Srđana M. (49), iz sela Zavidince kod Babušnice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Sumnja se da je on juče, oko 16 časova,u selu Zavidince, hicima iz vatrenog oružja usmrtio Miroljuba L. i njegovog četrdesetjednogodišnjeg sina Miroslava L, ranio drugog sina M. L, dok je supruzi S. L. naneo povrede tupim predmetom po glavi.

Policijski službenici su pronašli pištolj kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

Srđanu M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.