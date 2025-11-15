Slušaj vest

Srđanu M. (49) određen je pritvor nakon što je u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu priznao da je ubio ubio komšije Miroljuba L. (69) i njegovog sina Miroslava (41), i ranio drugog sina Milovana (44) i ženu Stanu (69).

Njemu je pritvor određen zbog mogućnosti da će sakriti dokaze, ponoviti delo, kao i da će ometati postupak policije i uticati na svedoke.

Zbog dvostrukog ubistva preti mu kazna zatvora više od deset godina.

Podsetimo, otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidince.

Ovo je ubijeni Miroljub kojeg je Srđan upucao u dvorištu porodične kuće.

U Višem javnom tužilaštvu u Pirotu je saslušan i priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević, a ranio trećeg.

Krvavi pir prijavila je Stana, žena i majka žrtava i navela da je smrtonosne povrede naneo Srđan M.

Ne propustiteHronikaSTIGLE VESTI O MAJCI I SINU KOJI SU UPUCANI U MASAKRU KOD BABUŠNICE Miroljubov brat uplakan, ispred kuće strave otkrio u kakvom su stanju: Ne možemo da verujemo
Babušnica mesto zločina
HronikaOVO JE MUČKI UBIJENI MIROSLAV (41) KOD BABUŠNICE! Srđan PRIZNAO zašto je pokušao da presudi celoj porodici: Jedna stvar na mestu zločina BUDI JEZU! (FOTO)
Babušnica
HronikaKOMŠIJE OTKRILE MOTIV JEZIVOG MASAKRA U SELU KOD BABUŠNICE! Bio je problematičan, posle ovoga je potegao pištolj! (foto i video)
Babušnica mesto zločina
HronikaBIZARNO! EVO ŠTA JE MOTIV MASAKRA KOD BABUŠNICE: Osumnjičeni Srđan na saslušanju otkrio zašto je ubio Miroljuba i Miroslava, a ranio Stanu i Milovana (FOTO)
Babušnica mesto zločina