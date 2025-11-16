Jedan muškarac je uhapšen, a drugi zadržan na lečenju
POSVAĐALI SE I IZBOLI JEDAN DRUGOG: Novi detalji krvave svađe u Borči
Dvojica muškaraca izbola su jedan drugog u incidentu koji se dogodio sinoć u beogradskom naselju Borča.
Tuča se, kako nezvanično saznajemo, dogodila u 22.20 časova na Zrenjaninskom putu.
- Oni su se posvađali i potukli, a potom potegli noževe i izboli jedan drugog - priča izvor Kurira i dodaje da su sanitetom prevezeni u Urgentni centar:
- Nakon opservacije, jedan od muškaraca je zadržan na lečenju, a drugi je uhapšen - dodaje izvor.
