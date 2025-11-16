Slušaj vest

Selo Zavidince već drugi dan živi u potpunom šoku nakon krvavog masakra koji je počinio meštanin Srđan M. (48). Dok nadležno tužilaštvo utvrđuje sve detalje, za Kurir se oglasio predsednik Mesne zajednice Nebojša Krstić i ispričao detalje iz života komšije koji je počinio krvavi pir.

- Ovo selo nije veliko, ima oko 180 do 200 ljudi, svi se znaju. Srđan se lepo družio sa tom porodicom, niko ne zna šta mu bi da ovo napravi. Tačno je da je voleo da popije, a kad popije nije bio sav svoj, pa se dešavalo da pravi i drugima probleme zbog njegovih ovaca - kaže Nebojša za Kurir.

Krstić objašnjava da je Srđan godinama živeo sa svojim sestrićem, koji je, kako kaže, u trenutku zločina bio odsutan.

- Srđan je živeo sam sa sestrićem, nikoga više od porodice nije imao. Sestrić mu nije bio tu kada je Srđanu očigledno pao mrak na oči zbog ovaca koje je čuvao. Zbog tih ovaca se uglavnom i svađao sa svima, smetalo mu je kada mu drugi meštani teraju ovce sa te njive na koju ih je izvodio na ispašu.

Kako ističe naš sagovornik, Srđan se sa pokojnim Miroslavom najpre posvađao zato što mu on i članovi njegove porodice teraju ovce sa livade gde ih je puštao na ispašu, a onda uzeo pištolj u ruke i pucao redom. Inače, stravični zločin dogodio se na njivi nedaleko od kuće ubice i žrtava.

Selo Zavidince, zaključuje Krstić, godinama je važilo za mirno mesto, a sada će se, kako kaže, "dugo lečiti od onoga što je Srđan napravio".