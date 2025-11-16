Slušaj vest

Meštani planinskog sela Zavidince kod Babušniceu kome su ubijeni otac i sin Miroljub i Miroslav L., a teško povređeni supruga, odnosno majka, i drugi sin, za Kurir su opisali dešavanja od kobnog petka popodne.



Podsetimo, S.M.(49) uhapšen je zbog sumnje da je ubio svoje prve komšije Miroljuba (69) i Miroslava (41), te ranio drugog sina M.L. (44) i povredio ženu S.L. (69) nakon sukoba oko ovaca koje su izvodili na ispašu na istoj njivi.

- Mi smo čuli jedan jasan pucanj, a onda dva ili tri onako prigušena. Moja kuća je na drugom kraju, udaljeni smo kilometar, ali ovde sve odzvanja. Izgleda da pucač nije ispaljivao hice jedan za drugim već je jurio porodicu po okućnici - ispričao je jedan meštanin za Kurir i dodao da se imanja ove dve porodice graniče, te da je glavna tema seoskih priča sada motiv zločina:

- Kažu ljudi da je S.M. mirno sačekao policiju i praktično im se sam predao, nije ni pokušavao da beži. Navodno im je pokazao i gde je bacio oružje i hladnokrvno im pokazao mesta na kojima su ležala tela oca i sina. Bila su udaljena svega desetak metara - priča naš sagovornik.

O unesrećenoj porodici svi imaju reči hvale.

- Pošteni, vredni i fini ljudi. Prodavali su seno, bili su zaista voljeni u selu. Sa njima baš niko nije imao problem. O S.M. ne možemo isto reći, bio je nekako pustinjak, sklon alkoholu i teške naravi kad popije. Interesantno je da se sa komšijama družio jer su oni u tom kraju usamljeni, iako su umeli da se posvađaju oko ovaca. Nikome ni na kraj pameti nije bilo da bi sve moglo ovako da se okonča -kažu.