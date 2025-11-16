Slušaj vest

Uskoro se očekuje početak suđenja Karlosu H, članu narko-bande Stefana Milojevića, koji je od ranije optužen da je kolima usmrtio ženu u Palma de Majorci i nakon toga pobegao sa mesta nesreće. Prema navodima istražitelja, Karlos je bio jedna od osoba od najvećeg poverenja Stefana Milojevića u mreži za trgovinu drogom i pranjem para.

Teška saobraćajna nesreća se dogodila u Palma de Majorci 16. jula 2023.godine nekoliko minuta pre 3 ujutru. Sumnja se da je Karlos vozio BMW brže od dozvoljenog i da nije primetio ženu (36), državljanku Nemačke, koju je udario vozilom usled čega je ona preminula na licu mesta.

Karlos je pobegao sa mesta nesreće, a sutradan se sam predao.

Tužilaštvo traži kaznu zatvora u trajanju od dve i po godine, novčanu kaznu od 6.480 evra i oduzimanje vozačke dozvole na dve i po godine. Optužen je za ubistvo iz nehata manje težine i napuštanje mesta nesreće.

Očekuje se početak suđenja, a on se nalazi u pritvoru od 13. avgusta kada je uhapšen zbog povezanosti sa narko bandom Milojevića.

Istraga trajala više od dve godine

Istraga protiv ove grupe, koju je prevodio Milojević, a koja je rezultirala hapšenjem 76 osoba, trajala je više od dve godine i imala je maksimalnu složenost zbog mera bezbednosti, nadzora i kontra-nadzora koju su osumnjičeni primenjivali kako bi izbegli hapšenje.

Istraga je bila organizovana u šest faza - od prve zaplene 200 kilograma hašiša, zatim zaplene 675 kilograma kokaina u luci Valensija, a potom i pretresima na 13 lokacija na Majorki.

Potom je usledilo novo hapšenje - iza rešetaka je smešteno 76 osoba, zaplenjeno je 687 kilograma kokaina, 2.600 kilograma hašiša, 3 kilograma i 1.500 biljaka marihuane, oko 1 kilogram metamfetamina, LSD, heron i spid. Zaplenjeno je 16 komada vatrenog oružja (od kojih je samo šest stvarno), više prigušivača, municije za pištolje i puške. Tu su i tehnički uređaji: GPS uređaji, dalekozori za noćni vid, detektori metala, kamere za nadzor.

Među uhapšenima sa Milojevićem je pao i bivši vicešampion sveta u klasi Supersport 300.

Takođe, banda Milojevića je vrbovala političara radi zaštite od hapšenja.

Od fudbalera i MMA borca do vođe bande

Milojević je svoju fudbalsku karijeru prekinuo 2015. godine,a ubrzo je postao MMA borac.

Upravo to je iskoristio kao ulaznicu za "članstvo" u motociklističku bandu "United Tribuns" koja je osnovana 2004.godine u Nemačkoj.

Banda 2018. godine stiže u Španiju, a njeno postojanje najavljeno na MMA meču, na kome je Milojević svog protivnika pobedio nokautom.

Milojević je ubrzo postavljen za vođu ove grupe koja svoje članove regrutuje iz redova bodibildera, boraca, obezbeđenja i sportista borilačkih veština. Prema podacima iz stranih medija, budući da ova banda operiše po celom svetu, povezani su sa ekstremnim desničarskih grupama i neonacističkim elementima.

U Nemačkoj su zvanično zabranjeni od 2022. godine jer je utvrđeno da se bave najtežim krivičnim delima, te da legalne poslove koriste kako bi prikrili nelegalne.

Kako smo pisali, Stefan Milojević je sin nekadašnjeg fudbalera Gorana Milojevića i bratanac aktuelnog trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića.