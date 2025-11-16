Slušaj vest

Na magistralnom putu između Čačka i Požege, u delu kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. Prema prvim informacijama, u udesu je povređeno više osoba.

1/3 Vidi galeriju Dva vozila sudarila se u klisuri Foto: RINA

- Na licu mesta nalaze se dve ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju mesta nezgode. Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda, niti o uzroku sudara - povrdjeno je za agenciju RINA.

Saobraćaj je trenutno u potpunom prekidu na ovoj deonici, a vozila se zaustavljaju u koloni u oba smera. Vozačima se savetuje da budu strpljivi i da, ukoliko imaju mogućnosti, koriste alternativne pravce dok traje uviđaj i raščišćavanje puta.