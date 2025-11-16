Slušaj vest

Na magistralnom putu između Čačka i Požege, u delu kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. Prema prvim informacijama, u udesu je povređeno više osoba.

Dva vozila sudarila se u klisuri Foto: RINA

- Na licu mesta nalaze se dve ekipe Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice, koji učestvuju u zbrinjavanju povređenih i obezbeđivanju mesta nezgode. Za sada nema zvaničnih podataka o stepenu povreda, niti o uzroku sudara - povrdjeno je za agenciju RINA.

Saobraćaj je trenutno u potpunom prekidu na ovoj deonici, a vozila se zaustavljaju u koloni u oba smera. Vozačima se savetuje da budu strpljivi i da, ukoliko imaju mogućnosti, koriste alternativne pravce dok traje uviđaj i raščišćavanje puta.

Kurir.rs/ RINA

Ne propustiteHronikaSVEŠTENIK OSLOBOĐEN ZA NESREĆU U KOJOJ JE STRADAO ĐORĐE (15): Kada dođe novembar požlim da legnem u zemlju i da me nema! Sada bi slavio rođendan...
Đorđe Radosavljević
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU SOPOT-MLADENOVAC: Automobil sleteo s puta, vatrogasci pokušavaju da izvuku demolirano vozilo! Hitna pomoć na terenu
hitna pomoć noć
HronikaGODINU DANA OD JEZIVOG SLUČAJA! UZEO DETE IZ VRTIĆA I ODVEO GA U SMRT ZBOG BOLESNE MRŽNJE: Pre nesreće uputio bivšoj ženi jezive pretnje!
555.jpg
HronikaDEČAK TEŠKO POVREĐEN U UDESU U NOVOM PAZARU: Oborila ga žena blizu škole, hitno transportovan za Beograd!
IMG_20250809_200859.jpg