U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 12 sati dogodila u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, prema prvim nezvaničnim informacijama sa terena poginuo je mladić star 19 godina iz Požege, dok su četiri osobe povređene, među kojima je i dvoje dece starosti osam i dve ipo godine i njihovi roditelji.

- Scene na licu mesta su zastrašujeće, vozila su smrskana. Poginuli mladić bio je u automobilu, a povređena porodica u pikapu. Vatrogasci su sekli vozila kako bi izvukli putnike i nastradalog. Na lice mesta su odmah stigle dve ekipe Hitne pomoći koje su povređene transportovali u bolnicu, a mladić je nastradao na licu mesta, kaže za RINU jedan od očevidaca.