Majka kopilota Zoltana Sabo (30) koji je na svoj rođendan poginuo u avionskoj nesreći kod Subotice, oglasila se na društvenim mrežama objavivši njegovu fotografiju uz natpis "moj slatki sin...", nakon čega se ogorčeno osvrnula i na samu nesreću.

- Spalite sve avione tamo, niko drugi ne treba ovako da strada - napisala je neutešna majka.

Podsetimo, sportski avion tipa Pajper srušio se 14. novembra u blizini aerodroma Bikovo, kod Subotice. U ovoj avionskoj nesreći, na svoj 30. rođendan stradao je Zoltan Sabo. Nakon pada aviona, teško je povređen pilot K. F. (24) koji se još uvek nalazi u subotičkoj bolnici pod nadzorom lekara, a on je bio zaglavljen ispod olupina aviona.

Zoltan je kobnog dana napunio 30 godina, a let avionom bio mu je rođendanski poklon, nakon čega je trebalo da se nađe sa suprugom i decom koji su ga nestrpljivo čekali, ne sluteći da je došlo do velike tragedije.

Njegova supruga oglasila se na društvenim mrežama naredni dan, da bi sada isto učinila i Zoltanova majka koja je takođe svoju tugu podelila sa bliskim prijateljima na Fejsbuku.

Utučena zbog velike tragedije, ona je napisala i pesmu posvećenu svom sinu, a na kraju stihova navela je potresno saznanje da je njen sin živeo tačno 30 godina i 8 sati. Njene reči prenosimo u celosti:

"Dragi moj sine vidi koliko si voljen,

a koliko njih plače, plače za tobom danas,

jer se u srcu svakoga deli kao bol,

da je suđeno da te izgubim zauvek.

Vidi sine dragi, to žele tvoje dvoje dece,

da ih još jednom zagrlim, volim ih,

jer ste ostavili nešto u oba vaša mala srca,

ono što je za njih nezamenljivo postalo je večno.

Ostaćeš tu u svakom srcu trajno.

A to ni ovo vreme koje prolazi ne može oduzeti.

Ostani tu kao divna lepa uspomena,

koja nikad ne gubi svoju lepotu.

Mirno spavaj, tvoje snove čuvaju anđeli.

I znaj da ćeš uvek ostati ovde sa nama.

Ostaćeš ovde u našem srcu za ovako dobre ljude,

oni su besmrtni ovde na zemlji i šire.