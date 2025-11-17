Slušaj vest

Zločin u selu Zavidince kod Babušnice potresao je celu okolinu, a meštani sela i drugi dan bruje o masakru kada su za Kurir ispričali stravične detalje krvoprolića i kako su žrtve pokušavale da pobegnu od pomahnitalog Srđana M.

- Sukob između Srđana i Miroljubove porodice traje već dugo, stalno se svađaju oko tuđe zemlje i ko će kada izvoditi svoje ovce na ispašu. Tada kada je Srđan uzeo revolver u ruke i krenuo da puca u njih, prvo je ubio Miroljuba i njegovog mlađeg sina Miroslava, a kada je Miroljubova žena videla šta ih je snašlo, otrčala je u kuću kako bi uzela telefon i pozvala policiju - priča za Kurir jedan od komšija i dodaje da se za to vreme, kako je čuo od čoveka koji je kasnije svedočio užasnom prizoru, Miroljubov drugi sin sakrio u žito gde su ga zatekli krvavog.

- Starijeg Miroljubovog sina M. L., Srđan je ranio, ali je mučenik uspeo tako ranjen da pobegne i sakrije se u žito, svuda je bilo krvi. Za to vreme je žena pozvala policiju i rekla da Srđan puca redom, ali je on i nju sustigao, verovatno je pokušao samo da je spreči da telefonira i udario je iz sve snage po glavi drškom od revolvera - dodaje naš sagovornik i ističe da je to saznao od komšije koji je nakon krvoprolića ušao u kuću žrtvi i zatekao jezivi prizor.

Podsetimo, Srđan M. je nakon dvostrukog ubistva odmah uhapšen i to u alkoholisanom stanju, kada je i priznao delo.

Inače, za Srđana komšije tvrde da je ulazio u sukobe i sa drugim meštanima, kao i to da se znalo da voli da popije.

- Voleo je Srđan da popije, da se ne lažemo. Ali kad popije, nije bio isti čovek. Znao je da plane, da priča nepovezano, da se povuče u sebe. Međutim, nikad nije bio toliko agresivan prema komšijama, nikad ga niko nije prijavljivao policiji. Zato ovo sve izgleda još monstruoznije. Niko nije mogao da nasluti da će podići ruku na nekoga, a kamoli da će napraviti masakr - dodao ovaj komšija.

Naš sagovornik opisao je i atmosferu koja vlada u selu nakon zločina.