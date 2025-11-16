Slušaj vest

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Viča, kod Prokuplja, povređena je sedamnaestogodišnja devojka.

Kako smo saznali, ona je vozila bicikl, kada ju je udarilo vozilo koje je pokušavalo da izađe iz uske uličice u rikverc. Za volanom je bila žena.

Policija i ekipa Hitne pomoći su izašli na teren, a Hitna joj je ukazala pomoć i prevezla je u prokupačku bolnicu.

Kurir.rs

