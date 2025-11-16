Slušaj vest

Danas se na Voždovcu, u ulici Radovana Simića Cige dogodio incident kada je jedna osoba smrtno stradala nakon trovanja gasom.

Prema nezvaničnim saznanjima Republike, vatrogasci su stigli na lice mesta, na Voždovac, kako bi otvorili vrata.

Ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt nastradalog, zbog udisanja argona.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NEZGODA KOD PROKUPLJA: Vozilo udarilo tinejdžerku (17) dok je vozila bicikl, prevezena u prokupačku bolnicu
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaHOROR U NOVOJ CRNJI! Vatrogasci izvukli telo iz kanala
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
HronikaMILOJEVIĆEV NAJBLIŽI SARADNIK PREGAZIO ŽENU KOLIMA: Pobegao sa mesta nesreće, pa se sutradan sam predao, a evo kada će sesti na optuženičku klupu
Španija hapšenje kartel Stefan Milojević
HronikaPOZNATO STANJE POVREĐENIH U UDESU KOD OVČARSKO-KABLARSKE KLISURE! Majka i ćerka teško povređene, prizori kod manastira jezivi (foto)
WhatsApp Image 2025-11-16 at 14.31.20.jpeg