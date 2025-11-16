Vatrogasna jedinica je intervenisala na licu mesta da bi otvorila vrata
Hronika
MUŠKARAC SE OTROVAO GASOM U STANU NA VOŽDOVCU! Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt
Danas se na Voždovcu, u ulici Radovana Simića Cige dogodio incident kada je jedna osoba smrtno stradala nakon trovanja gasom.
Prema nezvaničnim saznanjima Republike, vatrogasci su stigli na lice mesta, na Voždovac, kako bi otvorili vrata.
Ekipa Hitne pomoći je mogla samo da konstatuje smrt nastradalog, zbog udisanja argona.
