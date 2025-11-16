Na terenu su bili vatrogasci, hitna pomoć i policija
Tragedija u Novom Miloševu
SLETEO S PUTA, PA SE ZAKUCAO U TRAFOSTANICU I IZAZVAO POŽAR! Mladić (27) STRADAO na licu mesta: Tragedija kod Novog Bečeja! (FOTO)
Mladić (27) poginuo je danas u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je "fiat puntom" sleteo s puta i udario u trafostanicu u Novom Miloševu, kod Novog Bečeja.
Od siline sudara je došlo do požara i delimičnog urušavanja trafostanice, a mladić je stradao na licu mesta, navodi se uz podeljenu fotografiju Instagram stranice "192_rs".
Na terenu su bili vatrogasci, hitna pomoć i policija.
Nakon uviđaja će biti poznato više detalja.
