Mladić (27) poginuo je danas u teškoj saobraćajnoj nesreći kada je "fiat puntom" sleteo s puta i udario u trafostanicu u Novom Miloševu, kod Novog Bečeja. 

Od siline sudara je došlo do požara i delimičnog urušavanja trafostanice, a mladić je stradao na licu mesta, navodi se uz podeljenu fotografiju Instagram stranice "192_rs". 

Na terenu su bili vatrogasci, hitna pomoć i policija.

Nakon uviđaja će biti poznato više detalja. 

